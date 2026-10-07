La Fiorentina non potrà contare sull'appoggio della Curva Fiesole in occasione della sfida contro l'Inter a San Siro, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30. All'interno del tifo organizzato viola è in atto infatti una protesta che si sta allargando progressivamente nelle varie curve, contro le restrizioni ed il caro biglietti. Lo stesso è accaduto a Firenze, con la curva napoletana che non è stata presente al Franchi per Fiorentina-Napoli. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale da parte della curva.
Sezione: News / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 14:27
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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