Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha preso la parola durante il dibattito 'Aura Neapolis' organizzato da Fratelli d'Italia presso la Rotonda Diaz del capoluogo campano. Lanciando un appello alla premier per agevolare i club nel discorso legato agli stadi nuovi: "Giorgia Meloni chiederei di mettere un occhio nel calcio. C'è una Legge che permette di costruire stadi anche sotto l'aspetto finanziario per riequilibrare il sistema economico finanziario. Le sovrintendenze non devono metterci bocca perché con lo sport non c'entrano nulla, ma la Meloni deve intervenire. Il commissario senza poteri straordinari del sindaco non può lavorare. Andrea Abodi deve intervenire affinché Corte dei Conti e le sovrintendenze non mettano bocca in queste cose".