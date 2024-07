Un portiere dal Genoa all'Inter, un portiere dall'Inter al Genoa? Secondo Telenord, tv genovese, i rossoblu, alla caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione, viste le difficoltà per arrivare a Kotarski per il quale il Paok Salonicco non si schioda dai 10 milioni di euro e la clausola rescissoria di 12 milioni per Leo Roman, sta valutando ora un nuovo estremo difensore, nuovo relativamente perché si tratterebbe di una vecchia conoscenza per l'ambiente del Grifone.

Sale infatti nuovamente il nome di Ionut Radu, portiere del Genoa dal 2018 al 2020, tornato alla base nerazzurra dopo l'annata al Bournemouth. L'ostacolo è rappresentato dall'alto ingaggio del giocatore. In alternativa, si valutano Filippo Terracciano e Stefano Turati.