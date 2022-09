Dopo la vittoria nel derby, un pareggio comunque deludente all'esordio in Champions League contro il Salisburgo: è un Milan dai due volti? A questa domanda, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha risposto così nella conferenza stampa post-gara: "Capisco la domanda, ma non è che giochiamo meglio in campionato e peggio in Europa. Se giochi così in A, rischi di non vincerle nemmeno lì. Se giochi a livello migliore, soprattutto dal punto di vista tecnico... Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto un'occasione con Olivier Giroud che si poteva sfruttare diversamente. Nel secondo tempo siamo cresciuti, non farei molto distinzione fra Serie A e Champions. Se giochiamo ai nostri livelli, con qualità e ritmo, abbiamo possibilità di vincere le partite".