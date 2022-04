Qual è la sensazione dello spogliatoio? "I nostri tifosi hanno già vinto lo Scudetto: sono i migliori. Ci coccolano, ci stimolano, ci motivano e averli domani in così numerosi non può che darci ulteriore spinta. Non conta come sta la squadra, ma conta ciò che vogliamo e ciò che vorremmo fare domani sera".

Nel 2019 espose la classifica a Milanello. Ora siamo in un diverso momento della storia: ha lo stesso significato oggi guardarla la classifica? "Sì, ma non ce n'è bisogno perché siamo assolutamente consapevoli del percorso che stiamo vivendo: è quello più elettrizzante, entusiasmante ed eccitante che potremmo vivere. Siamo motivati e concentrati sulla partita di domani".

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, il Milan di Stefano Pioli affronterà domani la Lazio di Maurizio Sarri. Un match che Stefano Pioli presenta in conferenza stampa durante la quale risponde sul percorso della squadra fatto finora e sulle sensazioni in merito alla lotta scudetto all'indomani della delusione del derby.

Che cosa ha il Milan in più dell'Inter?

"Non lo so, non mi interessa. Noi dobbiamo pensare a cosa abbiamo in più degli avversari di domani. Li troveremo motivati, come tutti che hanno giocato giustamente contro di noi la partita della vita. Dobbiamo far sì che gli episodi della vita diventino a noi favorevoli".

Quanto è importante tornare in campo subito dopo il derby?

"È importantissimo. Sappiamo che più passa il tempo più il risultato pesa. Ci siamo preparati bene. Non è così importante se la squadra sia delusa o ripresa, ma è importante la partita di domani".

l 3-0 nel derby è simile al 3-0 con la Lazio dell'anno scorso?

"Perdere il derby ci ha deluso e non ci ha fatto bene, ma rimane un'altra competizione che non può condizionare la classifica del campionato. Non siamo stati bravi negli episodi decisivi della partita: raccogliamo questa esperienza e vediamo di far meglio domani".