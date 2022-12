Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nello speciale “I re del calcio”, in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1, della lotta scudetto pronta ad animare la Serie A alla ripresa del campionato dopo la sosta forzata per i Mondiali. "Il Milan deve credere nella rimonta sul Napoli così come l'anno scorso ha creduto in uno scudetto che inizialmente sembrava impossibile", le parole del tecnico rossonero.