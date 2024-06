Giorgio Perinetti, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, ha parlato di diversi argomenti, dalla Nazionale italiana al calciomercato.

Dove può arrivare la Nazionale?

“È tradizione per l’Italia fare fatica nella fase iniziale di una manifestazione. Stentiamo sempre, poi magari prendiamo coraggio e consapevolezza”.

E il mercato come lo vede?

“Quando c’è una manifestazione il mercato è spesso in ritardo. Un po’ per lo svolgimento degli europei e un po’ perché c’è stato un numero importante di cambi di panchine e dirigenze”.

Chi sarà protagonista?

“Il Napoli sarà vivace, Conte accompagna sempre la società nelle scelte. Sarà un mercato mirato. L’Inter ad esempio non deve fare più di tanto”.