L'ex attaccante del Chievo oggi presidente della Clivense Sergio Pellissier, intervistato da 1 Station Radio, presenta così la sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Uscire dalla Champions dispiace, era un obiettivo per entrambe le squadre, anche se l’Inter puntava ad arrivare in fondo. Ora, però, devono mettere la testa soltanto nel campionato. Sarà una gara difficile per entrambe. L’Inter, sulla carta, è avvantaggiata. Quando ci sono tanti cambiamenti e devi recuperare tanti punti non è semplice. Per questo i nerazzurri vivono meno problemi rispetto al Napoli, ed affrontarli non sarà semplice”.