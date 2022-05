Giampaolo Pazzini, oggi opinionista per DAZN, esprime la sua opinione sul futuro di Paulo Dybala e sul perché vedrebbe l'argentino bene all'Inter: "I giocatori di qualità e talento li vedo bene ovunque. Lui ha avuto problemi fisici, anche l'anno scorso non ha avuto grande continuità ma il talento è indiscutibile. Poi è ancora nel pieno della maturità, per me o nell'Inter o in un'altra grande squadra ci sta bene oviunque"