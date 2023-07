Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo Pavoletti, parlando del gruppo dei rossoblu che ritroverà la Serie A, ha risposto anche su Gaetano Oristano, novità di casa Cagliari: "Lapadula è bravo. Siamo diversi, ma ora possiamo giocare insieme. Fatto un gol ne vuol fare subito un altro. Ha fame. Nandez è un cavallo, non va ingabbiato. Non so come abbia fatto a stare in B, è fortissimo. E non so perché una big non lo abbia preso.

Zito Luvumbo è cresciuto. Se ti punta non sei felice, può farlo anche in A. Di Dossena mi stupisce la concentrazione che a pochi ho visto. Oristano ha una gamba frizzante, sembra Bernardeschi. Dobbiamo credere di più nei settori giovanili. Il calcio italiano ha perso un po’ di identità".