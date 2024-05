Il difensore dell'Inter Benjamin Pavard parla così ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta arrivata oggi sul campo del Sassuolo: "Ci dispiace per questa sconfitta. Come in tutte le gare noi giochiamo sempre per vincere, è arrivata una sconfitta e ci dispiace molto, ma andiamo avanti. Il Sassuolo è una squadra molto organizzata, ci ha battuti due volte. Siamo molto delusi, facciamo i complimenti agli avversari. Ci aspettavamo che potesse essere un partita difficile perché loro sono sempre molto aggressivi".

Che emozione prova per il primo Scudetto?

"Tante emozioni, è stato davvero molto incredibile aver vinto questo primo titolo. Abbiamo festeggiato tanto, sono davvero molto felice. Sapevo che avremmo trovato una bella atmosfera qui, siamo dispiaciuti per non aver vinto perché anche oggi c'erano tanti tifosi e volevamo renderli felici".