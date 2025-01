"Non mi considero ancora al 100%, ma non credo di essere lontano". Così Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, parla del suo momento di forma ai microfoni di Canal+ alla vigilia del match contro il Monaco. Il nazionale francese, nel corso dell'intervista, ha anche toccato il tema Nazionale francese: "L'allenatore mi prenderà sempre in considerazione. Ho rispettato le sue decisioni, ma mi è mancato di non andare al castello di Clairefontaine a settembre e ottobre. Cantare la Marsigliese mi fa sempre venire i brividi", le parole riportate da L'Equipe.