L'ex giocatore di Torino e Juventus Cristian Pasquato, oggi in forza al Trento in Serie C, ha parlato ai microfoni di TVPlay della situazione di Federico Chiesa, sottolineando come il gioco della squadra bianconera non consenta al figlio d'arte di rendere al meglio: "Tutti sappiamo il tipo di gioco che fa Massimiliano Allegri e di conseguenza i giocatori d’attacco sono un po’ più penalizzati e devono ricoprire molto più campo. Quando devi strappare per 50-60 metri non è facile arrivare sempre lucidi sotto porta".

Pasquato arriva ad azzardare: "Se Chiesa giocasse al Milan o all’Inter secondo me si potrebbe esaltare di più. Dipende tutto dallo stile di gioco di una squadra. In ogni caso se giochi alla Juventus sei un campione e Chiesa sta facendo una buona stagione, la gente si aspetta sempre tanto da questi giocatori”.