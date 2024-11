Nella corso della sua carriera da professionista, Marco Parolo ha tratto degli insegnamenti da tutti gli allenatori che ha avuto, soprattutto da tre in particolare che nelle ultime stagioni si sono curiosamente laureati campioni d'Italia: "Ho preso tanto da tutti perché ognuno ha caratteristiche diverse dagli altri - le parole dell'ex centrocampista a Radio TV Serie A -. Da Conte ho preso l'amore per il calcio, quello che ti sprona a dare tutto. Se lo avessi conosciuto a 24-25 anni, avrei fatto uno step ulteriore in carriera. Pioli, invece, aveva già l’idea di un calcio mobile: una volta aveva in mente di far muovere da terzino a mediano dentro il campo Dusan Basta, una mossa che abbiamo visto sviluppare da Guardiola con Walker. Da Inzaghi, infine, ho preso la capacità di gestione del gruppo, saper dire le parole giuste ai ragazzi e coinvolgerli tutti".