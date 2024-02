Il momento di Nicolò Barella è stato al centro di una discussione nel salotto di DAZN. Il primo a esprimersi in merito è stato Marco Parolo: "Il livello a cui è arrivato è una sorpresa rispetto all'impatto fisico, mostra una dominanza in campo anche a livello europeo, non pensavo potesse arrivare a questo standard. La continuità che sta avendo in carriera è una sorpresa. Anche in questa stagione sta mantenendo uno standard alto.

È tra i più forti in Italia, non pensavo facesse cose buone in Europa, è anche un leader: anche per quanto riguarda le sbracciate, che sono magari un modo di essere, sta migliorando. Per come gioca l'Inter, Barella fa il bene della squadra. Frattesi un cavallo sciolto che va da solo".