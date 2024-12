Dennis Man accende molto spesso la fantasia in casa Parma. Il fantasista rumeno si è raccontato con un'intervista rilasciata ai microfoni del portale GSP.ro. All'interno della quale c'è stato anche spazio per alcune riflessioni sulle avversarie in Serie A.

L'avversario più forte che hai incontrato?

"Posso dire la partita contro l'Inter di dicembre. L’Inter è una squadra molto, molto buona. Sappiamo tutti che hanno giocatori esperti e di qualità. Difensore più forte? Penso Bastoni".

Qual è lo stadio più caldo in cui hai giocato nel 2024?

"Penso alla Juve. Uno stadio fantastico, dove quando entri in campo senti la pressione dei tifosi".