Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato così del mercato dell'Inter, dalla cessione di Marcelo Brozovic al possibile acquisto di Davide Frattesi: "Tutti curano i propri interessi, soprattutto le società italiane non hanno la forza di effettuale particolari rilanci sul mercato, lo abbiamo visto con Bremer la scorsa stagione. L’Inter vuole Frattesi, ma attende la situazione Brozovic per vendere e poi comprare. A parte qualche rara eccezione, non è che nel resto di Europa la situazione sia migliore nei club, non è l’unica squadra a farlo".