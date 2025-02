Christian Panucci analizza dagli studi di Pressing la partita di ieri tra Milan e Inter. "L'Inter ha avuto tante occasioni, tre pali. Il Milan è stato bravo sulle fasce, dove l'Inter crea superiorità, a tamponare bene. Ci sperava fino alla fine e sarebbe stata un'impresa. L'Inter meritava il pari ed è stata premiata. Anche se nella gestione della palla ha fatto un po' fatica. Tatticamente Conceiçao ha cambiato partita rispetto alla Supercoppa".

Molto chiaro l'episodio del rigore non dato per il contatto Pavlovic-Thuram. "Il Var si fa male da solo. Non ci si crede".