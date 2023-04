Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino designato per la sfida di sabato sera a San Siro tra Inter e Monza, dirigerà i nerazzurri per la prima volta in questa stagione. Sono nove i precedenti per Pairetto con l'Inter: sette vittorie, un pareggio e una sconfitta il bilancio. L'ultimo precedente è relativo al match vinto per 2-1 contro la Lazio il nove gennaio 2022.