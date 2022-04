L'ex calciatore Ottavio Bianchi dice la sua sulla corsa al vertice. E lo fa ai microfoni de Il Mattino: "Credo che il Napoli abbia una bella possibilità di vincere lo scudetto: ha tutte le carte in regola perché è una squadra solida. Si pensava che l'Inter potesse prendere il largo, ma così non è stato, il Milan è in testa anche se alla vigilia era la meno accreditata. Una lotta a tre, anche se i nerazzurri per rimanere agganciati devono vincere domenica".