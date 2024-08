Alla fine Daniele Orsato ci ha ripensato: non farà il consulente della Federazione calcistica russa. Secondo La Gazzetta dello Sport forse da dicembre qualcosa di nuovo succederà dopo questo periodo di vita dedicato alla famiglia. Ora è pronto per attendere un nuovo incarico verso fine 2024. Qualcuno lo vedrebbe anche bene come numero uno dell’AIA (l’Associazione Italiana Arbitri), evidenziano i colleghi di Calcio e Finanza.