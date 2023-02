Dopo le parole nel pre-partita, André Onana arriva nuovamente ai microfoni di Prime Video per commentare questa vittoria contro il Porto frutto anche delle sue clamorose parate: "Cosa è successo con Edin Dzeko? Sono cose della partita, ognuno pensa di avere ragione. Però è positivo perché tutti vogliono il bene della squadra, con lui c'è un bel rapporto. Le dispute vanno bene per comprendersi meglio, in quel momento Dzeko pensava che dovevo giocare in un modo e io in un altro. Poi se parliamo di Romelu Lukaku e Nicolò Barella, loro sono molto amici quindi non ne vale la pena parlarne...".