"Premesso che i nerazzurri sono superiori ai rossoblù, anche con la loro seconda squadra, sabato è stato l’atteggiamento del Cagliari che non mi è piaciuto". Va controcorrente Luis 'Lulù' Oliveira che, intervistato da Tuttocagliari.net, ha parlato di prestazione deludente dei rossoblu in casa dei nerazzurri, sui quali però aggiunge: "L'Inter è in corsa per il Triplete: a maggior ragione i sardi avrebbero dovuto affrontare la partita con più ‘garra’, più voglia, più determinazione. Tra l'altro Lautaro e compagni non hanno neanche giocato al cento per cento delle loro possibilità, perché sapevano di avere in programma una sfida ancora più importante mercoledì contro il Bayern Monaco in Champions League".

Invece la retroguardia rossoblù non ha saputo respingere l’assalto iniziale dei nerazzurri.

"Ma certi gol non si possono proprio prendere. Mi riferisco soprattutto al 2-0 di Lautaro: i centrali devono stare più vicini tra di loro e coprire meglio su un’imbucata, tra l’altro prevedibile, come quella che ha portato al raddoppio dell’Inter. Non si può lasciare tutto quello spazio per vie centrali: per giocatori come quelli nerazzurri poi è facile infilarsi e trovare il gol".

Lunedì prossimo, a Pasquetta, si giocherà Cagliari-Fiorentina. Che partita sarà?

"Se il Cagliari scenderà in campo con lo stesso spirito e con la stessa mentalità messi in mostra a Milano, perderà al cento per cento. D’altra parte, io credo che dopo la partita di sabato con l’Inter difficilmente i rossoblù topperanno anche contro la Fiorentina. I tifosi sono delusi e arrabbiati per la prestazione 'moscia' di San Siro, quindi sono convinto che a Pasquetta assisteremo a uno spettacolo molto ma molto diverso…".