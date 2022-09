Louis van Gaal, ct della nazionale olandese, non chiude le porte a possibili sorprese relativamente alla lista dei convocati che sarà chiamato a compilare tra qualche settimana in vista di Qatar 2022. "Nessun giocatore è certo di essere selezionato, ma quelli che hanno fatto parte del ciclo di qualificazione al Mondiale e hanno partecipato alle gare di Nations League sono avvantaggiati perché hanno fatto tutto il percorso - ha spiegato il tecnico Orange -. Horace Danjuma l'ha sperimentato a malapena, quindi parte svantaggiato. Ma se è in ottima forma, ovviamente lo porterò con me".