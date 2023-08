Partirà a ottobre il nuovo corso per allenatore UEFA A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico. E seguendo quelle che sono state le linee programmatiche dettate dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico e grazie al lavoro di una commissione ad hoc, che ha lavorato a questo proposito negli ultimi mesi, il bando di partecipazione prevede metà dei posti (ovvero 20 su 40) riservati a tecnici che abbiano maturato una determinata esperienza nei settori giovanili o in squadre di calcio femminile.

"Questo corso UEFA A – ha sottolineato il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini – valorizza la costanza e l’esperienza: riconosce la specializzazione della carriera di allenatori che si siano dedicati al settore giovanile e al calcio femminile. Si inserisce lungo una linea programmatica dedicata all’armonizzazione e alla rivisitazione dei punteggi per accedere ai corsi, con l’obiettivo di valorizzare le competenze che abbiamo all’interno del nostro mondo calcistico. Dopo aver rivisitato i canoni di accesso ai corsi per Direttore Sportivo e per allenatore UEFA C e Licenza D, con questo corso UEFA A abbiamo portato a termine l’ultimo punto del mio programma di questo biennio, guardando anche al mondo dei dilettanti e realizzando un obiettivo che mi sono sempre proposto da presidente: non escludere nessuno. La nostra visione è quella di creare un sistema virtuoso e meritocratico, che porti ad investire sui migliori profili del settore giovanile e del calcio femminile".

Nello specifico, su 40 posti a disposizione, il nuovo corso per allenatore UEFA A prevede 10 posti riservati a tecnici che abbiano lavorato per 10 anni consecutivi nel settore giovanile e altri 10 riservati a coloro che abbiano allenato per almeno cinque anni nel calcio femminile. Gli altri 20 posti saranno assegnati seguendo una graduatoria che tiene conto esclusivamente della carriera di allenatore e dei titoli di studio.

Il programma e la qualifica. Questo corso UEFA A si svilupperà, come da prassi, attraverso un programma didattico di 192 ore di lezione, che si terranno nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano a partire dal prossimo 16 ottobre. Al termine delle lezioni, in caso di esito positivo degli esami finali, gli allievi otterranno la qualifica da allenatore UEFA A che consentirà loro di guidare tutte le squadre giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili (comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre, la qualifica UEFA A permette di essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e in Serie B maschile, e consente di poter poi accedere al massimo livello formativo per un allenatore, rappresentato dal corso UEFA Pro, il cosiddetto ‘Master’.