L'Udinese sa come si fa a segnare tre gol all'Inter, quindi i colleghi di SAPO24 hanno raggiunto Nehuén Pérez, difensore argentino dei friulani, per chiedere quante possibilità abbia il Benfica di replicare una gara come quella della Dacia Arena:" L'Inter è una grande squadra, ha una grande rosa - le sue parole -. Non è facile batterli, soprattutto in casa, ma può succedere di tutto. Tendono a mettere molta pressione, alta pressione, se l'avversario ha giocatori veloci, possono avere problemi in difesa. Abbiamo difeso molto bene e alla fine siamo riusciti a gestire, segnando due gol verso la fine della partita.

L'Inter si è stancata di più e poi abbiamo avuto giocatori veloci che alla fine hanno fatto la differenza. La motivazione del Benfica deve essere doppia rispetto a quella dell'Inter, deve essere doppia. Solo allora sarà possibile. Bisognerà anche prendersi molti rischi, quindi il Benfica deve essere pronto anche a soffrire in contropiede".