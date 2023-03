In perfetto stile mourinhano, lo Special One non perde l'occasione di stuzzicare i prossimi avversari in campionato, gli acerrimi rivali della Lazio: "Sorteggio? Non mi importa. Per me ci sono delle squadre che non dovrebbero esserci... Se dovesse vincere una squadra che arriva dalla Champions per me non avrà lo stesso significato che avrà per noi. La Lazio è stata eliminata, ma non avrà un'altra possibilità in Europa...".