La doppia sfida del Fenerbahce al Lugano, valevole per il secondo turno preliminare della prossima Champions, ha un sapore particolare per José Mourinho. "Lugano per me significa tanto perché nei miei due anni all'Inter, i miei figli studiavano lì - ha ricordato il tecnico dei turchi in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata -. Il mio giorno di lavoro finiva sempre in questa città, quando andavo a prenderli finita la scuola. Peccato che non andiamo a Lugano (si giocherà a Thun, ndr) perché avrebbe significato tornare. Hanno fatto qualcosa di fantastico in questi anni, a quei tempi il Lugano non era neanche nella prima serie svizzera, nel giro di 15 anni è arrivato alla Champions".