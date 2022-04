Ospite special-one sulle frequenze di Inter TV, dove questa sera straordinariamente si ferma a commentare il match anche l'allenatore avversario, José Mourinho, costretto ad uscire scontento per il risultato ottenuto contro i nerazzurri ma mai per l'accoglienza a lui riservata dal Meazza e dall'intero popolo interista: "Tornare a San Siro dà sempre emozioni - ha detto commosso -, però in questa casa mi conoscono bene e sanno perfettamente la mia natura. Sono venuto qui per vincere, non c'è un'altra storia. Si sapeva che per l'Inter era importante vincere ma non sono bugiardo, anche io volevo vincere. Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi che sicuramente vincerà lo scudetto. Abbiamo fatto una buona partita, siamo stati un po’ sfortunati nel non segnare un primo gol o ad incidere in contropiede, però è stata una buona partita. Ringrazio ancora una volta i tifosi per l’accoglienza e forza Inter per questo finale di stagione e forza per i miei ovviamente. Dopo tre mesi dopo una sconfitta, un ko contro una squadra top è più accettabile. Dobbiamo adesso cercare di seguire il nostro sogno che è arrivare ad una finale europea, riposare e cercare di fare la storia se possiamo”.