La morte di Papa Francesco stoppa il calcio italiano con il rinvio di tutte le partite in programma a Pasquetta: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus sono infatti state rinviate a data da destinarsi. Da capire quando le gare potranno essere giocate: la situazione più complicata è quella della Viola, impegnata anche nelle semifinali di Conference League. Motivo che potrebbe addirittura far slittare òa sfida contro il Cagliari al 14 o 15 maggio, tra circa un mese.

Discorso differente, invece, per Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma-Juve, con un turno infrasettimanale ad hoc che resta l'ipotesi più probabile. "Scartando l'ipotesi 23-24 aprile, la Lega potrebbe scegliere più probabilmente il 29-30 aprile o il 6-7 maggio non in fascia serale visti gli slot già occupati per le gare programmate dall'Uefa", spiega SportMediaset. In quei giorni l'Inter sarà impegnata nelle semifinali di Champions League contro il Barcellona.

