Dici Lecce-Inter e pensi a Francesco Moriero, grande doppio ex della sfida che andrà in scena sabato sera al Via del Mare aprendo la stagione delle due squadre. "Sarò allo stadio, non posso mancare - ha detto l'ex Sciuscià a Sky Sport -. Primo perché sono tifoso del Lecce, secondo perché ho ricevuto tantissimo dall'Inter quando ho giocato lì".