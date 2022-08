Stefano Sensi non vede l'ora di vivere una stagione da protagonista, al Monza, mettendosi definitivamente alle spalle quei problemi fisici che ne hanno inevitabilmente condizionato la carriera negli tre ultimi anni, da quando l'Inter decise di puntare forte su di lui prelevandolo dal Sassuolo. "Manca poco", ha scritto su Instagram il centrocampista classe 1995, a quattro giorni dalla gara con il Torino, esordio storico in Serie A per i brianzoli.