Raggiunto dal quotidiano austriaco Heute, Riccardo Montolivo ha mandato un messaggio a Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter alle prese con dei discorsi relativi al suo futuro: "Arnautovic è attualmente solo il quarto attaccante dell'Inter. Marko deve chiedersi cosa vuole: può essere importante per l'Inter se gioca 20 o 30 minuti. Ha qualità. È una questione di testa: se sente fiducia, è convinto, allora sarà importante per l'Inter. Altrimenti deve andare via".

Montolivo ha commenti positivi per l'altro rappresentante austriaco della Serie A, vale a dire Stefan Posch: "Per me ha le qualità per giocare in un club ancora più grande. Ha fatto una stagione top con il Bologna".