Il vantaggio consistente accumulato sulle inseguitrici dopo quindici giornate non mette al riparo il Napoli da cattive sorprese sulla strada verso lo scudetto. A dirlo è Vincenzo Montella, tecnico dei turchi dell'Adana Demirspor: "Sono contento per il Napoli e per Spalletti che sta facendo un grande lavoro. A gennaio comincia un altro campionato, diventa più competitivo, ci saranno insidie", le parole dell'ex Aeroplanino al Corriere dello Sport.