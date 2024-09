Dopo la partita contro il Galles, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha evidenziato nel corso delle interviste post-match l'iniezione di qualità che ha avuto la sua squadra dopo l'ingresso in campo di Hakan Calhanoglu: "La differenza l'abbiamo vista dopo il suo ingresso in campo. Fa queste cose non solo per noi ma anche per l'Inter. Le abbiamo viste bene nel secondo tempo. Domani valuteremo le sue condizioni: sapevamo che non avrebbe potuto giocare 90 minuti oggi e non abbiamo corso rischi per lui".