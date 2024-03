Fine settimana nero per gli arbitri italiani: dopo Marco Di Bello, protagonista in negativo di Lazio-Milan, finisce sulla graticola anche Matteo Marchetti, che ieri sera ha arbitrato Torino-Fiorentina, va verso un periodo di stop. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'arbitro di Ostia Lido paga la pessima gestione dei momenti più caldi del match dell'Olimpico-Grande Torino, in particolare la situazione che ha visto coinvolti Samuele Ricci e Arthur: dopo aver preso il primo giallo al 49’, il giocatore del Torino due minuti dopo ha subito un fallo dal centrocampista viola che sarebbe dovuto essere ammonito nell’immediatezza dell’episodio.

La lettura di Marchetti, invece, è stata confusa nella tempistica, quindi col timing errato: se avesse estratto subito il giallo per Arthur, non sarebbe nato il resto (ovvero l'espulsione del centrocampista granata per il secondo giallo rimediato nel giro di due minuti). Ricci fra l’altro si è rivolto al direttore di gara ma senza pronunciare frasi lesive. Dubbi anche su un intervento di Luca Ranieri su Raoul Bellanova che avrebbe potuto meritare anche il rosso e nel finale un’entrata pericolosa di Antonin Barak ancora su Bellanova.