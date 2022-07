Con l'inizio ufficiale della sessione di calciomercato, il Modena neopromosso in Serie B riaccoglie i giocatori di rientro dai vari prestiti in vista di lunedì, giorno delle visite mediche e del raduno al Braglia. Secondo il Resto del Carlino, però, quasi tutti gli elementi come Gulinelli, Maggioni, Rabiu, Nelli, Tulissi, D’Antoni sono destinati a fare nuovamente le valigie: l'unico che godrà di una chance sarà Fabio Abiuso, reduce dall'esperienza nell'Inter Primavera conclusa con la conquista del titolo di Campione d'Italia.