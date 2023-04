Henrikh Mkhitaryan ha parlato nel post-partita ai microfoni di Mediaset: "Testa, cuore e intelligenza, il modo in cui abbiamo giocato la partita. Abbiamo giocatori di grandissima qualità ed esperienza, in gare così fa la differenza. Non siamo venuti qua per giocare, ma per vincere, abbiamo lottato, giocando con grinta in ogni parte del campo. In campionato ci chiediamo cosa succede, ma ora pensiamo a stasera proiettandoci sul Monza e poi al ritorno".