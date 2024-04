"Tatuaggio? Non ce l'ho e non lo farò, non mi piacciono. Scudetto? Mi rimarrà in testa e nei libri della storia". Così Mkhitaryan a Dazn dopo il pari con il Cagliari: "Non è un passo indietro, volevamo tre punti, ne abbiamo preso uno. Ma non è un passo indietro. Vogliamo vincere lo scudetto e proseguiamo nel nostro percorso. Ogni scudetto è difficile, stiamo giocando in un campionato con tanta tattica, squadre buone e giocatori fortissimi. Sarebbe il mio primo scudetto nei campionati europei.

Mi sento benissimo, voglio giocare ogni partita, mi dispiace per i miei compagni a cui dò meno spazio per giocare. Ma non è una mia scelta, io faccio il mio meglio per giocare poi il mister decide. Adesso giochiamo una volta a settimana, sono pronto a giocare ogni partita. Il segreto? Mi curo bene, c'è anche il merito dello staff della squadra. Non mollo, cerco di far vedere di esser pronto, giocare e divertirmi".