Nonostante la sconfitta contro la Juventus, Massimiliano Mirabelli, intervistato da Calciomercato.it, ha ancora fiducia nell'Inter soprattutto per quanto concerne il cammino europeo: "Vedendo il derby d’Italia, per me l’Inter ha un organico superiore a quello della Juventus. I nerazzurri possono arrivare in finale di Champions, sono favoriti sia con il Benfica sia nell'eventuale semifinale contro Milan o Napoli”, le parole dell'ex direttore sportivo dei rossoneri.