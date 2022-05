Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato a Milan TV dopo la premiazione scudetto dei rossoneri: "Che emozione è? Un’emozione pazzesca, inimmaginabile. Io per tutto l’anno ho detto che volevo arrivare quarto, siamo arrivati primi. Una gioia pazzesca per me e tutti i tifosi che hanno aspettato 12 anni questa gioia. Abbiamo giocato bene, una squadra giovane, fresca, abbiamo mostrato un calcio diverso da quello che si vede in Italia. Abbiamo meritato. Il ricordo più bello? Oggi. Una partita stupenda, abbiamo meritato contro una squadra che non è affatto male". Un ultimo pensiero per i tifosi: "In un momento difficile pensare che almeno i milanisti hanno una grande gioia mi rende lieto".