Paolo Maldini, Direttore dell’Area Tecnica rossonera, ha parlato ai microfoni di Milan Tv dal ritiro che si sta tenendo in questi giorni a Dubai. "La squadra sta abbastanza bene, è una fase di preparazione e abbiamo l’obiettivo di essere pronti il 4 gennaio per giocare tantissime partite ravvicinate - le sue parole -. Praticamente ripeteremo la prima parte della stagione che poi è stata interrotta dal Mondiale. Dopo qualche giorno di distacco ci siamo ritrovati, abbiamo cominciato a riparlare di quelli che devono essere i nostri obiettivi. Dovremo affrontare 4 competizioni da Milan e il Milan deve comunque puntare a vincere. Sappiamo che la Champions League è l’obiettivo più importante ma anche il più difficile da raggiungere, ma intanto facciamo passo per passo. È vero che arriverà a febbraio ma la partita con il Tottenham dirà tanto su quello che potrà essere il nostro cammino in Champions League".