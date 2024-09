E' ancora visibile l'emozione di Matteo Gabbia a due giorni dal derby di Milano vinto dal Milan sull'Inter grazie a un suo gol: "Sono molto felice, ho ricevuto tanto affetto dai compagni e dai tifosi in queste ore - ha raccontato il centrale rossonero a Sky Sport -, E' stato molto bello, ma da oggi si pensa alla gara di venerdì (contro il Lecce, ndr). La mia esultanza? E' stata bella, la mia storia con i gol nel Milan è stata particolare perché non avevano mai portato a una vittoria. Domenica la rete mi ha ripagato tutto, me lo sono goduto a pieno con i tifosi: è stato speciale sentire il loro calore. Lo spirito non è cambiato, noi abbiamo sempre lavorato bene, dando il massimo. Vogliamo che la stagione vada nel migliore dei modi possibile, ma dipenderà da noi".