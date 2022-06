Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital che ha rilevato in queste settimane la maggioranza del Milan da Elliott, ha parlato ai microfoni del Financial Times soffermandosi in particolar modo sul nuovo stadio.

"Un marchio di questa portata, come il Milan, dovrebbe avere un’infrastruttura che sia indicativa del suo livello e del suo potenziale globale - spiega -. Abbiamo fatto molta esperienza con i progetti di stadi negli Stati Uniti. Milano e l’Italia meritano uno stadio di livello di livello mondiale che ospiti il miglior dello sport e dell’intrattenimento su scala globale".