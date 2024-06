Conclusa la stagione 2023/24, l'Inter rende omaggio ai partners. "Un anno da ricordare, al fianco dei nostri Partner. Si chiude una stagione incredibile, che ha visto vincere Supercoppa e Scudetto e raggiungere la nostra seconda stella. Ci sono stati molti eventi in questa stagione, un modo per rafforzare costantemente i nostri legami con i nostri sponsor. Un ringraziamento speciale ai nostri Partner per averci accompagnato e supportato in questa stagione costellata di stelle" si legge nel messaggio social pubblicato su Linkedin dal club nerazzurro.