L'ex attaccante dell'Inter Sandro Mazzola ha parlato ai microfoni di Goal.com dopo la conquista dello Scudetto arrivata ieri con la vittoria nel derby: "Sei derby vinti di fila? Mi piace questa cosa, non la sapevo… l'Inter è sempre più forte, non possiamo non dirlo, e loro pagano contro di noi".

Sulle parole di Moratti: "L'Inter avrebbe 25 Scudetti senza la Juve? Magari anche 28… L'Inter secondo me non deve lasciare San Siro, bisogna rimetterlo a posto un po' alla volta, rifare il prato, le tribune, ma San Siro è San Siro".