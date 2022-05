Marco Materazzi celebra su Instagram la giornata del 16 maggio, anniversario dello scudetto vinto all'ultima giornata del campionato 2009/2010. "16 Maggio > Siena > Scudetto > Anno del Triplete > Compleanno del Pres. Moratti > What else ?!", è il messaggio postato sui social da parte dell'ex difensore interista. Oggi, come sottolineato da Materazzi, è infatti anche il compleanno di Massimo Moratti, che dodici anni fa festeggiò con la conquista del tricolore.