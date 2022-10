Quinta direzione stagionale in Serie A per Luca Massimi, 34enne arbitro di Termoli designato per la partita di sabato sera a San Siro tra Inter e Sampdoria. Sarà la prima volta in assoluto coi nerazzurri per il fischietto molisano, che ha diretto l'Inter per quattro volte a livello Primavera con tre vittorie e un pareggio.