Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli non si è voluto sbilanciare con un pronostico sulla corsa scudetto ma ha preferito dare un consiglio all'Atalanta, indicandola come candidata credibile per la vittoria finale: "E' sempre difficile stabilire chi riuscirà a spuntarla, ma vorrei suggerire a Gasperini di lasciare stare la Champions e dedicarsi al campionato, così potrebbe avere grandi chance di vincere il titolo", le sue parole.