Ma l'Inter crede ancora allo Scudetto? Davanti a questa domanda, l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta, a margine dell'evento Sports Business Talk di oggi, fa capire che è ancora presto per emettere sentenze: "Il campionato, come dicono tutti, sarà anomalo. Quando riprenderemo a gennaio con l'importante sfida contro il Napoli ci saranno ancora 25 giornate da giocare, con 75 punti in palio. Il cammino fino a oggi è costellato da queste 4 sconfitte fuori casa, sono tante per l'Inter. Dobbiamo capire da dove viene la differenza sostanziale tra le gare che giochiamo in casa e quelle che giochiamo in trasferta".